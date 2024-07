Check-in, Kontrolle, Gepäck: So verhält man sich am Flughafen richtig

In vielen Fällen ist es erwägenswert, dass Reisende online einchecken und Automaten, an denen sie das Gepäck abgeben können, zum Check–in nutzen. Oft ist es so möglich, etwa bereits am Tag vor dem Abflug einzuchecken. Reisende können die Bordkarte vorab ausdrucken oder auf das Smartphone senden. Die Fluggesellschaften bieten teilweise auch einen Check–in am Vorabend an, was insbesondere bei grösseren Familien oder Reisegruppen für Entspannung sorgen könnte, da sie sich somit am Abflugtag nicht mehr um das Gepäck kümmern müssen.