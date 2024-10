«Checker Tobi»: So vermittelt man Kindern den Wert gesunder Ernährung

Wie motiviert man Kinder, sich mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen?

Krell: Meine Erfahrung ist: Je spielerischer und motivierter man Kindern Themen präsentiert, desto mehr Spass macht es. Das gilt ja für jeden Lebensbereich – auch für die Ernährung. Deshalb mag ich auch unsere Kooperation zwischen HelloFresh und der GemüseAckerdemie von Acker e. V. so gern, weil das Kreative in den Gerichten so eine grosse Rolle spielt.