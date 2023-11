Checkliste: Mit diesen Tipps und Tricks trotzen Sie der Winterkälte

Am 1. Dezember steht der meteorologische und klimatologische Winteranfang an. Doch bereits jetzt ist es an vielen Orten in Deutschland so kühl, dass manche sich nur im Zwiebellook vor die Haustür trauen. Manchmal reichen aber auch der dickste Pulli und die kuscheligsten Socken nicht aus, um der Kälte zu trotzen – vor allem, wenn die Temperaturen unter Null sinken. Wem im Winter wirklich warm sein soll, sollte diese Tipps und Tricks befolgen.