Cheers to 2026: Die besten Silvester-Cocktails für einen guten Rutsch

Der Pailletten–Rock sitzt, das Make–up hat den ultimativen Glow – jetzt fehlt nur noch das passende Accessoire in der Hand. Wenn wir uns von 2025 verabschieden, tun wir das nicht mit lauwarmer Bowle, sondern mit Signature Drinks, die so gut aussehen, wie sie schmecken.
Midnight Galaxy
Dieser Drink greift die futuristischen Mode–Trends von 2026 auf und ist mit essbarem Glitzer perfekt für gute Instagram–Fotos.
Zutaten pro Glas: 4 cl Gin (oder Wodka), 2 cl frisch gepresster Zitronensaft, 1 cl Veilchensirup für die dunkelviolette Farbe oder Blue Curaçao für Teal/Türkis, Auffüllen mit Champagner oder trockenem Sekt, zum Dekorieren: essbarer Silber– oder Goldglitzer
Zubereitung: Gin, Zitrone und Sirup mit Eis im Shaker kräftig schütteln. In eine vorgekühlte Coupe–Schale abseihen. Langsam mit Champagner aufgiessen. Den Glitzer vorsichtig einrühren, damit der «Wirbelsturm–Effekt» entsteht.
Blood Orange Rosmarin Spritz
Der Aperol Spritz ist nicht gerade ein Winterklassiker. Zum Jahreswechsel sind saisonale Alternativen wie Blutorangen und herbe Kräuternoten passender. Der Vibe: Mediterraner Chic im Winter.
Zutaten pro Glas: 4 cl Campari oder ein roter Bitter–Aperitif, 4 cl frisch gepresster Blutorangensaft, Sekt oder Prosecco zum Auffüllen, ein Schuss Sodawasser, Garnitur: ein Zweig frischer Rosmarin und eine Blutorangenscheibe
Zubereitung: Ein grosses Weinglas mit viel Eis füllen. Bitter–Aperitif und Blutorangensaft hinzugeben. Mit Sekt und einem Spritzer Soda auffüllen. Den Rosmarinzweig kurz in der Handfläche «anklatschen» (das setzt die ätherischen Öle frei) und ins Glas geben.
Salted Caramel Espresso Martini
Perfekt als Dessert–Ersatz oder um 23 Uhr, um Energie für den Countdown zu tanken.
Zutaten pro Glas: 4 cl Wodka, 3 cl Kaffeelikör, 1 Tasse Espresso (gekühlt), 1–2 TL Karamellsirup, eine Prise Meersalz
Zubereitung: Alle Zutaten mit sehr viel Eis in einen Shaker geben und extrem kräftig schütteln (mindestens 15 Sekunden), damit der typische Schaum entsteht. In ein Martiniglas abseihen. Mit drei Kaffeebohnen garnieren.
No–Lo French 75
Immer mehr Menschen verzichten auf Alkohol oder sind «sober curious». Diese alkoholfreie Variante des Klassikers «French 75» sieht fancy aus und schmeckt komplex, ganz ohne Kater am Neujahrsmorgen.
Zutaten pro Glas: 4 cl alkoholfreie Gin–Alternative (z.B. mit Wacholder– und Zitrusnoten), 2 cl Zitronensaft, 1 cl Zuckersirup, Auffüllen mit alkoholfreiem Sekt, Garnitur: eine lange Zitronenzeste (Twist)
Zubereitung: Gin–Alternative, Zitrone und Sirup auf Eis shaken. In ein Sektglas (Flöte) abseihen und mit dem alkoholfreien Schaumwein aufgiessen. Die Zeste über dem Glas drehen, um die Öle zu versprühen, und dann hineinfallen lassen.