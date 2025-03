Chefarzt enthüllt: Papst Franziskus wäre beinahe gestorben

«Der schlimmste Moment war am Nachmittag des 28. Februar», berichtete Alfieri. Der Papst, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit 14 Tagen im Gemelli–Krankenhaus in Rom behandelt wurde, erlitt plötzlich einen Bronchospasmus und Atemnot. «Es ist schlimm», soll der Pontifex in diesem Moment geflüstert haben. «Zum ersten Mal sah ich Tränen in den Augen einiger Personen, die um ihn herum waren», erinnerte sich Alfieri. «Wir waren uns alle bewusst, dass sich die Situation weiter verschlechtert hatte und es das Risiko gab, dass er es nicht schaffen würde.»