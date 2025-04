«Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel»: Show von Stefan Raab vor Finale

Ausführlicher Blick auf Abor & Tynna

«Der ESC ist Kult. Leidenschaft. Wettbewerb. Und längst mehr als nur Musik. Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit ‹Baller› den perfekten Act für die ‹Mission 12 Points for Germany› gefunden», heisst es in der Mitteilung. «Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel» werde Attila und Tünde Bornemisza, wie die Musiker mit bürgerlichem Namen heissen, nun begleiten «auf den letzten Metern vor dem grossen Auftritt – bei den Proben, backstage und in ganz persönlichen Momenten».