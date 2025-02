«Chefsache ESC 2025»: Moss Kena und weitere Finalisten stehen fest

Auftritt in Wacken – aber nicht im «Chefsache»–Finale

Zuweilen nicht ersichtlich wird für die TV–Zuschauerinnen und Zuschauer, warum die nationale ESC–Reise für einige Acts schon wieder beendet ist. So verkündet etwa ESC–Chef Stefan Raab, dass die saarländische Combo From Fall To Spring durch ihren Auftritt in der vorherigen Show einen Gig beim diesjährigen Wacken Open Air buchen konnte. Doch eine Runde weiter kommt die Gruppe um die eineiigen Zwillinge Philip und Lukas ebenso wenig wie Cage, bei der es sich laut Raab um «eine der, wenn nicht die talentierteste Sängerin in Deutschland» handeln soll.