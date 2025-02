«Chefsache ESC 2025»: Stefan Raab holt diese Musiker als Gast-Juroren

Max Mutzke und Johannes Oerding als Gast–Juroren

Die «Chefsache ESC 2025»–Jury besteht aus Stefan Raab (58), Yvonne Catterfeld (45) und Elton (53) sowie wechselnden Gast–Juroren: Sie entscheiden über ein Weiterkommen oder Ausscheiden. In der Show am Freitag ist Sänger Max Mutzke (43) Gast–Juror. Er hat bereits selbst ESC–Erfahrung: Der Sänger ging 2004 aus Raabs damaliger ESC–Castingshow «SSDSGPS» als Sieger hervor und belegte mit «Can't Wait Until Tonight» den achten Platz beim ESC in Istanbul. In der zweiten Show am Samstag wird Sänger Johannes Oerding (43) Gast–Juror sein – er war 2021 Teil der Jury von «Voice of Germany» und bringt somit Erfahrung in diesem Bereich mit.