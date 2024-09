Chemo beendet: Charles reagiert auf «wundervolle Nachricht» von Kate

In Zukunft wolle sich die Prinzessin von Wales nun darauf konzentrieren «alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben». Trotz Chemotherapie–Ende sei ihr «Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt». In den kommenden Monaten wolle Kate «einige weitere öffentliche Auftritte absolvieren», sollte ihr das möglich sein. Somit kehrt sie zu leichten royalen Verpflichtungen zurück.