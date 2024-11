Cher behauptet: Exmann Sonny Bono hat sie um ihr Geld betrogen

An ihrem verstorbenen Exmann, dem Musiker, Entertainer und Politiker Sonny Bono (1935–1998), lässt Sängerin Cher (78) in ihren Memoiren «CHER. Die Autobiografie, Teil eins» offenbar kein gutes Haar. Nicht nur beschreibt sie die toxische Beziehung, die sie mit Bono führte, auch soll er sich ihrer Aussage nach finanziell an ihr bereichert haben.