Cher hält sich fit: «Meditation und Sport sind tägliche Routine»

Die Sängerin Cher hat sich auch mit ihren 75 Jahren ihre Jugend bewahrt. In einem Interview mit der «Welt am Sonntag» hat die Stil-Ikone verraten, wie sie sich fit hält. «Meditation und Sport sind meine tägliche Routine», erzählt die US-Amerikanerin. Sie sei es «gewohnt, zeitig aufzustehen, herumzulaufen und zu singen». Dies koste Cher «viel Energie». Darüber hinaus mache sie «viele Workouts, Gewichte, Yoga, Power Plate, Tanzen, Strandspaziergänge, Wandern». Ausserdem liebe sie ihre eigene Fitness-CD, mit der sie «Bauchmuskeln, Step, Dance und so etwas» trainiere.