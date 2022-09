Cher im Latex-Einteiler auf dem Catwalk der Paris Fashion Week

US-Star Cher (76) war der Hingucker bei der Balmain-Laufstegshow am Mittwoch im Rahmen der Pariser Modewoche. Sie lief in einem futuristischen Latex-Einteiler mit tiefem Ausschnitt, passenden Handschuhen und schwarzen Plateaustiefel aus Leder über den Catwalk. Das lange dunkle Haar war in sanfte Wellen gelegt und zum Mittelscheitel frisiert. Dazu hatte die Sängerin und Schauspielerin einen kräftigen Metallic-Lidschatten aufgelegt und einen glänzenden Lippenstift.