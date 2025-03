Cher ist wieder dabei: Das ist über «Mamma Mia 3» bekannt

«Ich würde es ohne sie nicht machen wollen»

«Cher wird definitiv dabei sein», verriet die Schauspielerin, die in den bisherigen Filmen Sophie spielte. «Ich meine, ich würde es an diesem Punkt ohne sie nicht machen wollen.» Allerdings scheint das Projekt noch nicht sonderlich weit fortgeschritten zu sein. «‹Mamma Mia 3› wird passieren, und ihr werdet es vor 2038 in den Kinos sehen. Das ist alles, was ich mit Sicherheit sagen kann», so Seyfried weiter. Es müsse zunächst «einen Wettbewerb geben, bei dem jemand ‹Mamma Mia 3› schreibt».