Cher kündigt Hörbuch passend zu erstem Teil ihrer Memoiren an

Cher wusste, dass sie Hilfe brauchen würde

«Ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, es alleine zu tun», erklärte Cher, die seit ihrer Kindheit mit einer Lese–Rechtschreibstörung lebt. Aufgrund ihrer Legasthenie und der bisherigen beruflichen Bemühungen von Block habe sie sich dazu entschieden, jene an dem Hörbuchprojekt zu beteiligen: «Ich wusste, dass sie die perfekte Wahl sein würde, um dem Leser die Essenz von mir zu vermitteln. Ich rief sie an und innerhalb weniger Stunden ordnete sie ihren Zeitplan um, um mit der Aufnahme zu beginnen.» Stephanie J. Block habe einen tollen Job gemacht:«Ich fühlte mich so sicher, als sie mir half, meine Geschichte zu erzählen.»