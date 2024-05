Cher lehnte ein Date mit Elvis Presley ab

Cher (77) hatte kein Interesse an einer Verabredung mit Elvis Presley (1935–1977). Bei einem Auftritt in «The Jennifer Hudson Show» verriet die Sängerin am Mittwoch (1. Mai), dass sie einst eine Einladung für ein Treffen mit dem King of Rock and Roll ausgeschlagen hatte, weil sie Angst vor seinem schlechten Ansehen hatte. «Ich wusste von den Leuten um ihn herum, und es war nicht so, dass sie schlechte Leute waren, es war nur so, dass ich irgendwie nervös war wegen seines Rufs», erklärte die Sängerin.