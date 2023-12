Cher: «Nicht mal für eine Million» in die «Rock and Roll Hall of Fame»

Cher erhielt nie ein Angebot der Musikinstitution

«Ich bin nicht in der Rock and Roll Hall of Fame», erklärte die 77–Jährige. Sie scheint sich über ein fehlendes Angebot in der Vergangenheit zu ärgern – schliesslich hat sie in jedem der vergangenen sieben Jahrzehnte mindestens eine Nummer–Eins–Single verzeichnen können. Das gelang neben ihr nur den Rolling Stones, so Cher. Sie fuhr fort: «Es braucht vier von ihnen, um wie ich zu sein.» Die Sängerin kann heute auf die «Hall of Fame» verzichten. «Ich werde meine Meinung nie ändern», sagte sie zu Kelly Clarkson (41).