Cher: Nur dieser eine Promi hat mit ihr Schluss gemacht

Freundschaft auch 40 Jahre später

In der Vergangenheit hat Cher immer wieder in den höchsten Tönen von ihrem Ex–Partner Kilmer gesprochen. Das Paar hatte sich einst auf der Geburtstagsparty von Meryl Streep (75) kennengelernt und war nach anfänglicher Freundschaft zusammengekommen. «Er war ein Freigeist... Er hat jede Grenze überschritten. Wir hatten unglaubliche Zeiten und ertrugen auch Zeiten, in denen es nicht so war, weil wir beide Alphamännchen waren. Wir waren beide Individuen und keiner von uns wollte das aufgeben», erzählte sie 2021 in einem Essay für «People» über ihren Ex–Partner.