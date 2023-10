Cher schwärmt von ihrem Alexander «AE» Edwards: «Es ist nie zu spät»

Für AE hat Cher ihre Regeln gebrochen, «weil er einfach so besonders ist», sagt sie. «Ich hasse es, wenn Leute sagen, dass Menschen etwas Besonderes sind, aber viele Leute sagen, ich sei etwas Besonderes, also kann ich sagen, dass er etwas Besonderes ist», fügt sie hinzu. «Egal was kommt, ich liebe es, mit ihm zusammen zu sein. Er bringt mich zum Lachen und wir haben Spass. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist», so ihr leidenschaftliches Fazit. «Alle Statistiken würden sagen: ‹Nun, das ist zum Scheitern verurteilt.› Aber wir sind jetzt ein Jahr zusammen, und wenn es nur ein Jahr wäre, hätte es sich auch gelohnt. Ich hatte die beste Zeit», freut sie sich.