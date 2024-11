Cher über Regisseur Bogdanovich: «Er war ein Schwein»

«Oh ja, er war ein Schwein»

In dem Interview erinnert sich die Sängerin und Schauspielerin daran, dass Bogdanovich sie gefragt hätte, wo sie eine bestimmte Szene drehen sollten. Cher schlug die Küche des Sets vor, wo sie bereits gedreht hatten. «Warum machen wir es nicht wieder da?», lautete ihre Antwort. Weiter erinnert sie sich: «Am nächsten Morgen kommt er zum Set, isst ein Eiersandwich und fängt an zu schreien, dass er mich bei diesem Film nicht Regie führen lässt; ich sei ein Niemand; er könne mich jeden Moment rausschmeissen. Oh ja, er war ein Schwein.» Weiter nennt Cher den Regisseur «ein Arschloch» und fährt fort: «Er war nicht nett zu den Mädchen in dem Film und er war so verdammt arrogant. Ich mochte ihn wirklich nicht.»