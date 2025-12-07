Cher und Alexander Edwards sollen Hochzeit planen

In einem Interview mit Moderatorin Gayle King in der US–Sendung «CBS Mornings» sprach Cher kürzlich offen über ihre Gefühle. «Man wird älter, aber der Geist bleibt jung. Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön und er ist wirklich talentiert», schwärmte sie. Auf die Frage nach der Kritik am Altersunterschied reagierte sie gelassen: «Die leben nicht mein Leben. Niemand weiss, was zwischen uns passiert. Wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen.»