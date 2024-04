Cher und Alexander Edwards zeigen sich im schwarz-weissen Partnerlook

Cher in zerrissener Hose

Die 77–jährige Musikikone trug zur Eröffnung der Ausstellung «From the Heart to the Hands: Dolce & Gabbana» am 6. April im Palazzo Reale in Mailand einen auffälligen schwarz–weissen Statement–Mantel. Sie vervollständigte ihr Outfit mit einer schwarzen zerrissenen Hose, schwarzen Stiefeln und einem schwarzen Hut. Die «Believe»–Sängerin trug ihre Haare offen und in lockeren Wellen gestylt. Musikmanager Edwards hatte einen schwarzen Mantel, ein weisses Hemd und eine schwarze Hose gewählt. Auf ihrer Instagram–Seite gab Cher einen Blick hinter die Kulissen und postete sich und ihren Partner im Hotel. Dabei zeigte sie sich in einem weiteren schwarz–weissen Mantel.