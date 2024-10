Cher unterstützt Kamala Harris: «Sie kämpft für uns alle»

Cher gibt ihren Fans klare Wahlempfehlung

In einem dort veröffentlichten Video–Statement sprach sie mit entschlossener Miene in die Kamera: «Ich habe Kamala Harris verfolgt, seit sie meine US–Senatorin war. Sie hat damals für mich gekämpft und sie kämpft jetzt für uns alle. Deshalb bin ich stolz, für Kamala Harris und Tim Walz zu stimmen. Ich weiss, dass sie für den Schutz unserer Rechte kämpfen werden, und ich bin so dankbar, dass ich in diesem Jahr meine Stimme abgeben kann.» Ihre Botschaft an ihre Fans schloss sie mit den eindringlichen Worten: «Ich hoffe, Sie werden das auch tun.»