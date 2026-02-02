Cher verwirrt bei den Grammys

Die 79–jährige Cher hatte gerade ihre Dankesrede zum Lifetime Achievement Award beendet und wollte die Bühne bereits verlassen. «Ich schätze, ich soll jetzt abtreten», kommentierte sie trocken. Doch Moderator Trevor Noah (41) hielt sie zurück und erinnerte sie daran, dass sie noch einen wichtigen Preis überreichen sollte: «Record of the Year». Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, er könne das zwar selbst übernehmen – verfüge jedoch nicht über die gleiche Erfolgsbilanz wie sie.