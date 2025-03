Cherry Jelly Maniküre ist der Nagel-Trend für den Frühling

Wie der Begriff «Jelly» im Namen des Trends verrät, erinnert das Design der Maniküre an einen Wackelpudding. Die Nägel werden zunächst in einer leicht durchsichtigen und hellen Farbe lackiert, sodass der Naturnagel noch etwas hindurchscheint. Überzogen wird der Lack schliesslich mit einem glänzenden Topcoat, wodurch er dann das Wackelpudding–artige Endbild erhält. Für 2025 sind bei den Jelly–Nägeln buntere Nuancen besonders beliebt und für den Frühling 2025 ist Kirschrot die Trendfarbe. Durch den Gel–Lack scheint das Rot auf eine subtilere Art hindurch und verleiht dem Look die gewünschte Leichtigkeit.