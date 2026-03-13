Chers Sohn Chaz Bono hat geheiratet

Weiter schwärmte der Schauspieler über seine Frau: «Sie gibt mir das Gefühl, vollkommen zu sein, weil ich weiss, dass sie immer an meiner Seite sein wird – als Partnerin, als meine beste Freundin und als die Liebe meines Lebens.» In allen Lebenssituationen seien sie als Paar «sicherer und stärker ... und wir sind zu Hause».