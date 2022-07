Chester Benningtons Frau erinnert sich an ihren letzten Kuss

Talinda Bennington (45), die Witwe von Chester Bennington (1976-2017), erinnert sich im Rahmen des fünften Todestages des Linkin-Park-Sängers an den letzten Kuss, den sie ihrem verstorbenen Ehemann gegeben hat. In einem kurzen Clip bei TikTok sitzt sie offenbar in einem Garten. «Ich sitze einfach hier und denke, dass ich es nicht glauben kann, dass es fünf Jahre her ist, seit ich dich zum letzten Mal gesehen und deinem süssen Gesicht einen Abschiedskuss gegeben habe», wird dazu eingeblendet.