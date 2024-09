Chester Benningtons Sohn übt harsche Kritik am Linkin-Park-Comeback

«Weiss, dass ich es liebe, wenn ich es höre»

Der scharf kritisierte Mike Shinoda hat das Band–Comeback am 5. September und die Nominierung von Emily Armstrong als neue Sängerin kürzlich noch überaus positiv kommentiert: «Emily war immer in der Lage, die Töne zu treffen und die Parts zu schreien», sagte Shinoda. Dabei erkennt er auch an, dass die Fans Zeit brauchen werden, um die Veränderung zu akzeptieren. «Die Frage wird sein, ‹Wie kommt das bei den Leuten an?› Ich weiss nicht, wie es sein wird. Aber ich weiss, dass ich es liebe, wenn ich es höre.» Umso spannender wird zu verfolgen sein, wie die Fans auf das erste Album und die ersten Live–Auftritte der Band sieben Jahre nach Chester Benningtons Suizid reagieren. Der erste Auftritt von Linkin Park mit Sängerin Emily Armstrong ist für den 11. September in Los Angeles geplant. Am 15. November erscheint dann das erste Album der neu aufgestellten Band mit dem vielsagenden Titel: «From Zero».