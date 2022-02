Chet Hanks: «Als ich aufwuchs, haben mich die Leute oft geärgert»

«Ruhm ist ein zweischneidiges Schwert.» Das hat Schauspieler Chet Hanks (31) am eigenen Leib erfahren, wie der Sohn von Hollywood-Star Tom Hanks (65) nun in einem neuen Video seines YouTube-Kanals berichtet. In «The Truth About Growing Up As A Hanks» erzählt der gebürtige Kalifornier «die Wahrheit über das Aufwachsen als ein Hanks».