Chevy Chase und Beverly D'Angelo feiern Griswold-Reunion auf Instagram

Griswold-Familientreffen bei der Steel City Comic Con. Bei der Veranstaltung in Monroeville im US-Bundesstaat Alabama trafen sich Chevy Chase (79) und Beverly D'Angelo (71) - und posierten gemeinsam für Instagram und Co. Vor fast 40 Jahren standen die beiden erstmals gemeinsam als Clark und Ellen Griswold in «Die schrillen Vier auf Achse» (1983) vor der Kamera.