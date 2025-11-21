Cheyenne Ochsenknecht und ihr Nino: Das hält sie als Paar zusammen

Bei all ihren Projekten – bleibt da überhaupt noch Zeit für Partys?

Cheyenne Ochsenknecht: Bei uns ist immer was los – mit den Kids, dem Hof und den Drehs wird's nie langweilig. Aber gerade deshalb brauche ich diese Abende, an denen man einfach mal alles stehen und liegen lässt, gute Musik anmacht und mit Freunden lacht. Die Hausparty war total mein Ding, weil ich finde, solche Abende sind heute seltener geworden. Alle sind immer online, alles wird gefilmt, dabei ist das Schönste oft das, was keiner mitbekommt. Bei uns zu Hause sieht eine gute Party ganz ähnlich aus wie in der «Mi Casa»–Kampagne von Bacardi: gemütlich, laut, manchmal chaotisch, aber ehrlich.