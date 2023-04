Cheyenne Ochsenknecht verrät das Babygeschlecht

Zunächst wusste nur Mutter Natascha Ochsenknecht (58) über das Babygeschlecht Bescheid. Der Arzt habe ihr ein «eindeutiges Foto in einer gewissen Farbe» geschickt, wie sie in der Doku-Soap erzählt. Mit einer blau-rosa gestalteten Gender-Reveal-Party auf dem Chianinahof in der Steiermark mit Freunden und Familie samt Luftballons, Kuchen und Hüpfburg lüftete sie dann das Geheimnis für alle Anwesenden. Dafür wurde auf der Hüpfburg ein kleiner Sumokampf zwischen «Baby-Girl» und «Baby-Boy» ausgetragen. Am Ende kürte die 58-Jährige «Baby-Boy» als Sieger. Blaue Konfettikanonen bestätigten ebenfalls das Geschlecht.