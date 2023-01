Cheyenne Ochsenknecht verrät Details zur zweiten Schwangerschaft

Cheyenne Ochsenknecht: «Es ist nicht mehr lange»

Sie habe das Gefühl, die zweite Schwangerschaft «läuft so an einem vorbei», erzählt Ochsenknecht weiter. Dadurch, dass sie schon alles wisse von der ersten Schwangerschaft, läuft die zweite «ganz easy mit. Es ist Normalität, ich habe das ganze Prozedere durch. Ich vergesse fast zum Ultraschall zu gehen, weil ich es als so normal empfinde.» Sie freue sich, dass die freudige Nachricht «endlich raus» sei und sie mit ihren Followern nun die restliche Schwangerschaft teilen könne. «Es ist nicht mehr lange, kann ich nur sagen.» Weitere Details zur Geburt wolle sie nicht preisgeben, weil dies für sie zu privat sei.