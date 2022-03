Chiara Ferragni: Ihr Ehemann Fedez hat Bauchspeicheldrüsenkrebs

Der Ehemann von Influencerin und Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (34) hat via Instagram einen schweren Schicksalsschlag mit seinen Followern geteilt. Musiker Fedez (32), mit bürgerlichem Namen Federcio Leonardo Lucia, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Er habe in der vergangenen Woche erfahren, dass er «einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse» hat, erklärte der 32-Jährige am Donnerstag (24. März).