Chiara Ferragnis Ehemann Fedez aus Klinik entlassen

Notoperation vor einer Woche

Star–Influencerin Ferragni teilte den ersten Post auch in ihren Stories und fügte «zu Hause» und drei Emojis mit Tränen in den Augen hinzu. Zuvor war es seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus ungewöhnlich still gewesen auf ihrem Social–Media–Account. Vor einer Woche hatte die italienische Mode–Influencerin die Fashion Week in Paris wegen eines Notfalls früher als geplant verlassen. Ihr Ehemann musste damals wegen innerer Blutungen im Krankenhaus notoperiert werden.