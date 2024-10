Chic oder ugly? Das Polohemd der Nullerjahre ist wieder da

Polohemd im Jahr 2024: Ja oder nein?

Der Grund für die gemischten Meinungen liegt in der Geschichte des Polohemds. Während es in den 2000ern häufig als langweilig und steif galt, feiern es Designer heute als vielseitigen Klassiker. Das Polohemd hat sich seinen Platz auf den Laufstegen zurückerobert: Gucci, Lacoste und viele andere grosse Labels zeigen, wie man das klassische Oberteil modern und stilvoll tragen kann. Die Mischung aus sportlicher Funktionalität und eleganter Zurückhaltung passt perfekt in den angesagten Old–Money– und Quiet–Luxury–Trend.