«Chicken Shop Date» und Co.: Diese Online-Formate ziehen die Stars an

«Subway Takes»

In seinem Format «Subway Takes» lädt Moderator Kareem Rahma Promis, Influencer und «Normalos» in die New Yorker U–Bahn ein und fragt sie nach ihrer kontroversesten Meinung, die er dann mit ihnen diskutiert. Dabei halten Moderator und Gast eine Fahrkarte als «Mikrofon» in der Hand. Hier erklärte Schauspielerin Olivia Wilde etwa, dass gute Sängerinnen und Sänger nicht am Karaoke teilnehmen sollten. Sängerin Charli xcx erklärt in einem Video, Musik sei nicht so wichtig wie Kunstfertigkeit, und Schimpansenforscherin Jane Goodall findet: «Junge Menschen haben so eine wichtige Rolle zu spielen, aber sie wissen nicht, wie sie sie spielen sollen.» Sängerin FKA Twigs erklärte in einem Video, sie wolle Menschen, die barfuss durch die Securitykontrolle am Flughafen laufen, vom Reisen sperren.