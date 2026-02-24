Chicorée, Radicchio und mehr: Warum Bitterstoffe so gesund sind

An den Geschmack gewöhnen

Durch industrielle Nahrung sind wir stark auf «süss» und «salzig» getrimmt. Doch die Geschmacksknospen lassen sich umerziehen. Am besten gelingt der Einstieg mit kleinen Portionen bitterer Lebensmittel. Wer Bitterstoffe mit hochwertigen Fetten wie Olivenöl oder Avocado sowie mit etwas Säure, etwa Zitronensaft, kombiniert, nimmt ihnen die Schärfe des herben Geschmacks. Auch Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer können mit ihrer feinen Bitternote dabei helfen, den Gaumen langsam daran zu gewöhnen.