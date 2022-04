«Chief of War»: Hawaiianische Drama-Serie von und mit Jason Momoa

Auf den Drehbuch-Geschmack gekommen?

Momoa scheint sich im Showgeschäft zunehmend auch abseits der Kamera wohlzufühlen. Zwar arbeitet er bei «Chief of War» erstmals bei einer Serie am Drehbuch mit. Zusammen mit Pa'a Sibbett tüftelte der Star aber auch schon das Skript für den noch anstehenden Western «The Last Manhunt» aus, in dem er auch als Nebendarsteller mitspielt. Beim kommenden «Aquaman»-Sequel wird er ebenfalls als einer der Co-Autoren gelistet. Sein Debüt als Drehbuchautor sowie als Regisseur feierte Momoa derweil schon 2014 mit dem Thriller «Road to Paloma».