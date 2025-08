«Chief of War» mit Jason Momoa startet: Beeindruckendes Herzensprojekt

Der allseits beliebte Mime Jason Momoa (46) eilt von Erfolg zu Erfolg. Erst in diesem Jahr spielte er die Hauptrolle in «Ein Minecraft Film», der Videospieladaption, die knapp eine Milliarde US–Dollar an den weltweiten Kinokassen einbrachte. Doch seit dem Jahr 2015 trägt der auf Hawaii geborene US–Superstar ein Herzensprojekt mit sich herum, das jetzt verwirklicht werden konnte: die epische Historienserie «Chief of War», die auf den Hawaii–Inseln am Ende des 18. Jahrhunderts spielt.