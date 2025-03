«Chief of War»: Neue Apple-Serie mit Jason Momoa hat Starttermin

Ab dem 3. April ist Schauspieler Jason Momoa (45) im kunterbunten Abenteuerstreifen «Ein Minecraft Film», die Adaption des gleichnamigen Videospiels, zu sehen. Nun hat der Streamingdienst Apple TV+ in einer Pressemitteilung enthüllt, dass Momoa ebenfalls noch in diesem Jahr in einem ungleich ernsteren Herzensprojekt zu sehen sein wird: Die Dramaserie «Chief of War», für die der Star als Hauptdarsteller, Produzent und Drehbuchautor in Personalunion fungiert, wird ab dem 1. August ausgestrahlt.