«Chill like a Finn»: Finnland verschenkt bis Ende der Woche Urlaub

Wer Interesse hat, soll sich als Paar – beide Personen müssen auftauchen – in einem Video auf Englisch vorstellen, und den Clip auf Instagram oder TikTok posten. In dem Clip soll die Frage danach beantwortet werden, wie man sich «einen finnischen Sommerurlaub in der Seenplatte» vorstellt. Der Beitrag muss mit dem Hashtag #ChillLikeAFinn versehen werden. Ausserdem müssen Nutzer «Visit Finland» mit @ourfinland auf Instagram oder @visitfinland.com auf TikTok taggen. Nach der Veröffentlichung kann das Formular ausgefüllt werden, das sich auf der Webseite finden lässt.