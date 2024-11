Chloë Grace Moretz: Coming-out als «lesbische Frau» in Wahlaufruf

Moretz selbst wird seit 2018 mit dem Model Kate Harrison in Verbindung gebracht. Unter anderem von «Page Six» veröffentlichte Paparazzi–Bilder zeigen die beiden bei einem Kuss vor einem Restaurant in Malibu, Kalifornien. Eine Beziehung bestätigten die beiden bislang nicht. Jedoch teilten sie Ende September als Hochzeitsgäste gemeinsame Fotos auf Instagram. In Harrisons Post teilen sich ihre beiden Namen zudem eine Platzkarte. Einen Hinweis auf eine mögliche Beziehung gab das Model auch mit einem Bild von sich und Moretz auf dem Dyke March in New York City, einem lesbischen Protest– und Sichtbarkeitsmarsch.