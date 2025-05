Chris Brown kommt nach Zahlung einer Millionen-Kaution frei

Seine Tournee zum 20–jährigen Bühnenjubiläum soll am 8. Juni in Amsterdam beginnen. Bereits am 11. und am 13. Juni stehen mit Hamburg und Frankfurt auch zwei Deutschland–Termine auf der Tournee–Liste. Die Grossbritannien–Etappe startet dann am 15. Juni mit zwei Konzerten in Manchester, gefolgt von Auftritten in Cardiff, London, Birmingham und Glasgow. Ab dem 30. Juli wird Brown in Nordamerika auf Tour sein.