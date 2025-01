Chris Evans dementiert Rückkehr zu den «Avengers»

«Avengers: Doomsday» soll am 29. April 2026 in Deutschland anlaufen. Vier weitere Marvel–Stars sind für den Blockbuster bestätigt: die «Fantastic Four» bestehen aus Pedro Pascal (49, Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (36, Die Unsichtbare), Ebon Moss–Bachrach (47, Das Ding) sowie Joseph Quinn (31), der Evans Rolle der menschlichen Fackel spielt. Ihr MCU–Debüt feiert die Konstellation voraussichtlich in «The Fantastic Four: First Steps», der am 24. Juli in den deutschen Kinos startet.