Chris Evans kehrt zu Marvel zurück - doch in welcher Rolle?

Oder als Johnny Storm?

Wahrscheinlicher erscheint aber Chris Evans MCU–Comeback als Johnny Storm. Die menschliche Fackel verkörperte Evans in «Fantastic Four» (2005) und dem Sequel «Rise of the Silver Surfer» (2007). Beide Marvel–Verfilmungen kamen vor dem offiziellen Start des MCU in die Kinos. Doch erst kürzlich hielt Johnny Storm darin Einzug. Chris Evans hatte in der Rolle einen kurzen Gastauftritt in «Deadpool & Wolverine».