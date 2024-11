Chris Evans mit neuem Look fast nicht zu erkennen

Fans sind begeistert von Chris Evans' neuem Look

Fans zeigen sich in den sozialen Medien begeistert: «Chris Evans ist so ‹SCHÖN›», kommentiert ein User auf der Plattform X. «Hängt dieses Foto von Chris Evans im Louvre auf», schreibt ein weiterer User. Eine Fanpage des Schauspielers ist sich sicher: «Sexiest Man Alive Chris Evans.» Andere vergleichen den Look mit einem «sexy Uniprofessor» oder einem «griechischen Gott».