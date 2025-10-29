Chris Evans und Alba Baptista: Weitere Details zu ihrem Kind bekannt

Seit 2023 verheiratet

Das Paar hat sich bisher noch nicht zu den Babynews geäussert – was dazu passt, dass sie ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch ihre Beziehung hielten sie lange geheim. Erstmals wurden sie im Januar 2022 miteinander in Verbindung gebracht, doch erst ein Jahr später bestätigte Chris Evans die Gerüchte via Instagram. Und sogar erst nach der Hochzeit zeigte sich das Paar erstmals zusammen auf dem roten Teppich. Bei einer Oscar–Party im März 2024 liessen sie sich gemeinsam ablichten.