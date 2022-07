Chris Hemsworth über Kinofilme: «Es geht darum, Spass zu haben»

«Das ist der Grund, weshalb ich selbst ins Kino gehe und warum Taika Filme dreht. Es geht darum, Spass zu haben. Wir dachten zurück an die Zeit, in der wir Kinder waren und im Kino sassen und in eine andere Welt, ein anderes Universum transportiert wurden. Theoretisch waren wir ein Haufen Fünfjähriger, die überlegt haben, was sie alles in einem Film sehen wollen», führt der 38-Jährige weiter aus. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Urkomische Dialoge, jede Menge Action und eine berührende Liebesgeschichte erwarten die Kinobesucher.