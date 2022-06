Chris Hemsworth: Das sagt er über seine Nacktszene in «Thor»

Der australische Schauspieler Chris Hemsworth (38) scherzte am Rande der Premiere seines neuen Films «Thor: Love and Thunder» (Dt. Kinostart: 6. Juli) über eine Szene, in der sein entblösster Po zu sehen ist. «Diese Szene wurde zehn Jahre lang vorbereitet - eine Art Traum von mir», sagte Hemsworth dem Magazin «Variety». «Als ich das erste Mal Thor spielte, zog ich mein Hemd aus und dachte: 'Weisst du, was das Ganze noch süsser machen wird... in einem Jahrzehnt wird alles ausgezogen.» Hemsworth verkörperte den Comicsuperhelden erstmals im Jahr 2011 in «Thor».