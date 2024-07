Chris Hemsworth enthüllt neuen Trailer für «Transformers One»

Zu seiner Zeit als Marvel–Held Thor war Chris Hemsworth (40) regelmässiger Gast bei der Comic Con in San Diego, nun ist er in anderer Funktion zurückgekehrt. Der Australier stellte den neuen Trailer zu «Transformers One» vor. Der Animationsfilm erzählt die Vorgeschichte der «Transformers» Filmreihe und startet am 10. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.